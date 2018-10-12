Производство товарной рыбы в Тюменской области выросло почти в два раза

ТЮМЕНЬ, 12 окт — РИА Новости. Рыбоводческие предприятия Тюменской области за девять месяцев 2018 года вырастили около 2,5 тысячи тонн товарной рыбы, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Хорошие показатели в текущем году дало выращивание карпа и пеляди. Этих видов в области было произведено более чем по 700 тонн каждого. Также активно тюменцы заняты выращиванием щуки — 334 тонны, рыбы карповой — 293 тонны. Кроме того, в области идет производство судака, осетра, бестера, стерляди, толстолобика", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преобладающий объем дало озерное рыбоводство, которое получило в области активное развитие. При использовании водоемов было выращено в текущем году более двух тысяч тонн рыбы. Всего на данное время в долгосрочное пользование жителям предоставлено 186 рыбоводных участков общей площадью почти 63 тысячи гектаров. Их освоением занимается 78 хозяйств.

"В Тюменской области оказывается поддержка всем предприятиям, которые занимаются рыбоводством. Мы продолжим помогать отрасли, поскольку требуются большие инвестиции для ее развития", — процитировали в пресс-службе губернатора Тюменской области Александра Моора.

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