Россия за 10 лет выделила Абхазии 44 миллиарда рублей, сообщил замминистра

СУХУМ, 12 окт — РИА Новости. Объем помощи Абхазии со стороны РФ за 10 лет составил 44 миллиарда рублей, сообщил замминистра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин.

"Общий объем финансовой помощи Абхазии, поступившей из бюджета РФ за последние 10 лет… равен 44 миллиардам рублей", — сказал Кошин, выступая на Девятом абхазо-российском деловом форуме в Сухуме.

При этом объем безвозмездной помощи Абхазии нарастает, отметил он. "В 2016 году составил 5,8 миллиарда рублей, в 2017 году — 6,9 миллиарда рублей, в 2018 году для Абхазии в российском бюджете предусмотрено порядка 8,6 миллиарда рублей", — пояснил замминистра РФ по делам Северного Кавказа.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.