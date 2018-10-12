Путин поручил проработать создание центров разработок на острове Русский

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Газпромом" и "Роснефтью" до 1 мая проработать создание на острове Русский инжиниринговых подразделений, а также центров исследований и разработок, следует из опубликованной на сайте Кремля информации.

"Правительству… совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", публичным акционерным обществом "Газпром", публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "Роснефть", публичным акционерным обществом "Объединенная авиастроительная корпорация", акционерным обществом "Вертолеты России" и иными заинтересованными организациями, реализующими проекты на территории Дальневосточного федерального округа, проработать вопрос о размещении на острове Русский инжиниринговых подразделений, а также центров исследований и разработок. Доклад – до 1 мая 2019 года", — говорится в сообщении.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а также руководители этих госкорпораций и компаний.