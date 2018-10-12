ФАС предупредила четыре авиакомпании о необоснованных тарифах

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ вынесла предупреждение авиакомпаниям "Россия", "Победа", "ЮТэйр" и "НордСтар" из-за необоснованных тарифов экономкласса на регулярные пассажирские перевозки по маршруту между Махачкалой и Москвой, сообщается на сайте службы.

Как отметили в службе, цены на авиабилеты для пассажиров, получающих услугу одного и того же объема, различаются не в зависимости от затрат авиакомпании, а от времени покупки билета и определения самой компанией класса тарифа по таблице бронирования.

"Согласно предупреждению антимонопольного органа, авиакомпании должны до 8 ноября 2018 года прекратить устанавливать и применять экономически, технологически и иным образом необоснованные тарифы экономического класса на регулярные пассажирские перевозки по указанному маршруту", — говорится в сообщении.

При этом службой ранее было установлено, что авиакомпании "Россия", "Победа", "ЮТэйр" и "НордСтар" коллективно занимают доминирующее положение на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом на маршруте "Махачкала – Москва – Махачкала" с совокупной долей от 86,9% до 90,5% за 2017 год и первое полугодие 2018 года.