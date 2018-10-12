ОЗК продаст еще 1,5 млн тонн зерна из федерального интервенционного фонда

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. "Объединенная зерновая компания" продаст еще 1,5 миллиона тонн зерна из федерального интервенционного фонда, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора АО "ОЗК" Дмитрий Юрьев.

"В текущем году было приняты решения о продаже 2 миллионов тонн зерна. Первые 500 тысяч тонн уже проданы только на экспорт. Это были старые урожаи, по факту мы избавились от зерна, которое хранилось с 2010 года. Впервые был применен механизм продажи через биржу", — сказал Юрьев.

По его словам, первую партию зерна экспортировали в 20 стран, а следующие партии пойдут как на экспорт, так и мукомольным предприятиям и производителям комбикормов на российском рынке.

"Мы начали аккредитовывать участников торгов. По распоряжению Минсельхоза РФ, мы будем еженедельно поставлять по 50-100 тонн на российский рынок. Цены на зерно при этом снизятся, поскольку мы продаем зерно из федерального интервенционного фонда", — отметил замдиректора ОЗК.

Он упомянул, что засуха в этом году снизила урожаи зерна по регионам в среднем на 25%, но потери покроет прошлогодний рекордный урожай. При этом цены на хлеб не вырастут, так как рост стоимости муки, использующейся в хлебопечении, составит не более 20%, что позволит ценам на хлеб остаться на прежнем уровне.

"В среднем мы получим к концу года 105-110 миллионов тонн зерна, что полностью удовлетворяет внутренние потребности России в 76-77 миллионов тонн зерна. Пять лет назад в среднем мы получали порядка 80 миллионов тонн, а сейчас 110 тонн — сработал ввод в оборот дополнительных земель, что существенно скорректировало сегодняшнюю картину", — резюмировал замдиректора ОЗК.