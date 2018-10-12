Медведев осудил протекционистские меры отдельных стран

ДУШАНБЕ, 12 окт — РИА Новости. Протекционистские меры отдельных государств часто превращаются в политический шантаж, заявил на встрече глав правительств ШОС премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Внешние условия, в которых мы работаем, остаются сложными. Их трудно назвать комфортными. Серьезным испытаниям подверглась вообще система стратегической стабильности. Чтобы удержать доминирующие позиции, отдельные государства используют приемы недобросовестной конкуренции, вводятся протекционистские меры, незаконные односторонние санкции, иногда дело доходит до политического шантажа",- сказал он.

"Основные удары направлены против России, Китая как ключевых членов Шанхайской организации", — отметил он.