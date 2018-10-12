Россия готова участвовать в транспортных проектах ШОС, заявил Медведев

ДУШАНБЕ, 12 окт-РИА Новости. Совместные транспортные проекты ШОС помогут расширению сотрудничества организации, Россия готова активно участвовать в них, заявил ходе встречи глав правительств Шанхайской организации сотрудничества премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"У наших стран общие границы, весьма большие территории, поэтому лишнее время в пути — это ненужные издержки",- сказал он, отметив необходимость совместных транспортных и логических проектов для развития экономического сотрудничества между странами.

"У нас есть взаимопонимание по вопросу, Россия готова активно участвовать в таких проектах",- сказал он.

Он также отметил, что страны имеют общий настрой на развитие сотрудничества в гуманитарной сфере.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также региональная антитеррористическая структура в Ташкенте.