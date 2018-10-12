ДУШАНБЕ, 12 окт — РИА Новости. Россия поддерживает идею перехода на расчеты между государствами Шанхайской организации сотрудничества в национальных валютах, заявил на встрече глав правительств ШОС премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы должны принимать важные решения, для того чтобы финансировать проекты. Отдельно здесь отмечалась вероятность перехода на взаимные расчета в национальных валютах. Мы эту идею поддерживаем", — сказал он.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также региональная антитеррористическая структура в Ташкенте.