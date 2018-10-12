МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Негативная ситуация на рынке США может оказаться долгосрочным трендом, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
Однако, по его словам, для рынка США негативная ситуация может оказаться долгосрочной. "Для Америки это точно не временная история: у них тот цикл восстановления, который начался в 2009 году, сейчас подходит к концу, безработица у них опустилась до рекордно низких уровней, а это означает, что дальше экономика теми темпами, которыми она росла, расти не может", — сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".
В таких условиях, по его словам, Федеральная резервная система (ФРС) США будет повышать процентные ставки. "И, как мы видим, сейчас впервые за долгие годы президент (США — ред.) напрямую комментирует Федеральный резерв в негативном тоне, что, конечно, вызывает большие опасения с точки зрения устойчивости этого важного для американской экономики института", — заявил Орешкин.
Глава Минэкономразвития уверен, что критика Дональда Трампа в адрес ФРС абсолютно неоправданна. "Все, что делает Федеральная резервная система, направлено на поддержание стабильности. Очевидно, что за счет низких процентных ставок экономика может восстанавливаться из кризиса, но не может расти в долгосрочной перспективе. Поэтому сейчас идет процесс нормализации процентных ставок, они выходят на те уровни, на которых должны быть", — пояснил он.