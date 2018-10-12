МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Негативная ситуация на рынке США может оказаться долгосрочным трендом, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

Он напомнил, что краткосрочные и долгосрочные колебания свойственны глобальному рынку, и на небольшие колебания цен не стоит обращать внимания.

Однако, по его словам, для рынка США негативная ситуация может оказаться долгосрочной. "Для Америки это точно не временная история: у них тот цикл восстановления, который начался в 2009 году, сейчас подходит к концу, безработица у них опустилась до рекордно низких уровней, а это означает, что дальше экономика теми темпами, которыми она росла, расти не может", — сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".

В таких условиях, по его словам, Федеральная резервная система (ФРС) США будет повышать процентные ставки. "И, как мы видим, сейчас впервые за долгие годы президент (США — ред.) напрямую комментирует Федеральный резерв в негативном тоне, что, конечно, вызывает большие опасения с точки зрения устойчивости этого важного для американской экономики института", — заявил Орешкин.

Глава Минэкономразвития уверен, что критика Дональда Трампа в адрес ФРС абсолютно неоправданна. "Все, что делает Федеральная резервная система, направлено на поддержание стабильности. Очевидно, что за счет низких процентных ставок экономика может восстанавливаться из кризиса, но не может расти в долгосрочной перспективе. Поэтому сейчас идет процесс нормализации процентных ставок, они выходят на те уровни, на которых должны быть", — пояснил он.