Правительство проработает вопрос создания технопарка на острове Русский

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Правительство РФ проработает вопрос создания технопарка на острове Русский, придания ему специального правового статуса, соответствующее поручения кабинету министров дал президент РФ Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 11-13 сентября.

"Проработать вопрос о придании острову Русский специального правового статуса с целью формирования комфортной среды для создания и реализации инновационных проектов, тестирования и пилотного внедрения передовых разработок, в том числе в сферах робототехники, медицины и биотехнологии, беспилотного и морского транспорта, экологии и других; проработать вопрос о создании на острове Русский технопарка", — говорится в поручении на сайте Кремля.

Согласно сообщению, доклад по выполнению поручения должен быть представлен до 1 августа 2019 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.