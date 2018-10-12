МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Внешние факторы не будут помогать российскому рынку, рост возможен за счет внутренних источников, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

"Если мы взглянем на этот год, волатильность, которая есть на глобальных рынках, конечно же влияет и на нас, мы видим волатильность и на валютном рынке, и на фондовом рынке. И в дальнейшей динамике российского рынке ожидать, что придёт поддержка извне, вряд ли стоит", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Если позитив на российском рынке и будет, то он будет связан только с тем, как мы будем успешно развиваться внутри страны", — добавил он.

Поэтому, по его словам, властям при проведении своей экономической политики стоит рассчитывать только на внутренние источники роста.