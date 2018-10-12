Сбербанк повысил ставки по вкладам

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сбербанк повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов на 0,15–0,5 процентного пункта, сообщает кредитная организация.

Максимальная ставка без учета акционных вкладов теперь составляет 5,15 процента.

Кроме того, банк запустил промовклад "Рекордный". Его можно открыть до 30 ноября на срок от семи месяцев до полутора лет на суммы от 50 тысяч рублей. Диапазон ставок составляет 6,5–7,1 процента.

"Ставки по промовкладу достигают 7,15 процента годовых и являются максимальными по вкладам Сбербанка с начала года", — отметила директор дивизиона "Занять и сберегать" Наталья Алымова.