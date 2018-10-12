Выплаты вкладчикам "ПИР Банка" начнутся не позже 26 октября

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии с 12 октября московского "ПИР Банка" начнутся не позднее 26 октября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 26 октября 2018 года…. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 18 октября 2018 года", — говорится в сообщении.

ЦБ выявил в деятельности "ПИР Банка" многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Регулятор, в частности усомнился в полноте и достоверности сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением транзитных сомнительных операций, отмечал регулятор. Снижение объема указанных операций происходило исключительно по результатам применения ЦБ соответствующих мер воздействия ограничительного характера.

Помимо этого, ЦБ четыре раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении "ПИР Банка" меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств населения. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 октября занимал 296-е место в банковской системе РФ.