Вызвавший торговую войны США и Китая дисбаланс в сентябре значительно вырос

ПЕКИН, 12 окт — РИА Новости. Товарооборот между Китаем и США по итогам января-сентября 2018 года вырос на фоне продолжающейся торговой войны на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом положительное сальдо Китая достигло рекордного уровня, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.

Общий объем двусторонней торговли по итогам девяти месяцев года составил 471,8 миллиарда долларов. Китайский экспорт в США вырос на 13% и составил 348,8 миллиарда долларов, а импорт из США — на 9,4%, до 123 миллиардов.

В сентябре товарооборот между двумя странами составил 59,26 миллиарда долларов, Китай ввез в США товаров на 46,69 миллиарда, при этом импорт из США составил всего 12,56 миллиарда.

Таким образом положительное сальдо торгового баланса Китая, которое стало одной из главных причин торговой войны с США, в сентябре увеличилось еще больше, составив рекордные 34,13 миллиарда долларов.

Торговая война между Китаем и США началась, когда 6 июля вступили в силу взаимные повышенные таможенные пошлины. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая. Пекин в свою очередь считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.