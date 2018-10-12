Проект филиала парка высоких технологий в Могилеве заинтересовал Югру

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 окт — РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ готов участвовать в создании и совместном развитии в Могилеве филиала белорусского парка высоких технологий, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Уточняется, что в четверг в рамках рабочего визита в Белоруссию губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Владимиром Доманевским. Два региона подписали в 2016 году соглашение о сотрудничестве. По словам Комаровой, со стороны Югры акцент сделан на сферу научно-технического развития. В частности, округ заинтересовал проект филиала белорусского парка высоких технологий в Могилеве.

"Это очень мощный проект. Мы заинтересованы в том, чтобы участвовать в нем на стадии создания, но в последствии двигать дальше в совместном развитии", — приводят в департаменте слова губернатора Югры.

Она также отметила, что стороны обладают возможностями развития межвузовских программ, включая свободу передвижения студентов, преподавателей, ученых по территории двух регионов и государств.

"На данный момент в вузах автономного округа обучается небольшое число студентов из Беларуси, но есть достаточные возможности для наращивания. В ближайшее время наши специалисты будут проходить стажировку в Республике Беларусь по программе "Государственное управление лесами". Это перспективное направление для нас, одна из отраслей, на которую мы делаем ставки при диверсификации экономики", — добавила глава Югры.

В свою очередь Владимир Доманевский подчеркнул, что у двух регионов "большие перспективы для сотрудничества". Комментируя интерес российского региона к проекту технопарка высоких технологий, он выразил заинтересованность в югорском опыте взаимодействия с инновационными компаниями. Доманевский предложил разработать дополнительный план мероприятий взаимодействия на 2019 год, в котором будет предусмотрено в том числе и это направление, отметили в департаменте.

Он также заявил, что власти области готовы рассмотреть возможность обучения югорских студентов по различным направлениям подготовки. Кроме того, по его словам, существуют резервы для продолжения и укрепления взаимодействия Югры и Могилевской области в экономической и культурной сферах.

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