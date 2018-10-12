ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Утренние торги на фондовых биржах Китая открылись разнонаправленно после резкого падения днем ранее на фоне негативной динамики бирж США, свидетельствуют данные торгов.

Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Compositе, который днем ранее упал на 5,22%, обновив минимум с ноября 2014 года, сократился еще на 0,36% — до 2574,04 пункта. Шэньчжэньский Shenzhen Composite, который в четверг снизился на 6,45%, также продолжил падение в пятницу, сократившись еще на 0,44% — до 1288,17 пункта. Гонконгский Hang Seng Index, который днем ранее уменьшился на 3,54%, достигнув наименьшего значения с мая 2017 года, в пятницу после открытия торгов вырос на 0,54% — до 25403,44 пункта.

Эксперты, по данным СМИ, отмечают, что под влиянием внешней волатильности китайские акции категории А могут и дальше испытывать краткосрочные шоки. Однако аналитики склоняются к тому, что этого не стоит ожидать на долгосрочную перспективу с учетом усилий властей Китая по сохранения рационального уровня ликвидности и расширению доступа на свои финансовые рынки для привлечения международного капитала на внутренний рынок.

В среду биржи США упали на 3-4% на фоне высокого уровня доходности 10-летних гособлигаций США, которая остается на максимумах 2011 года. Инвесторы также обратили внимание на комментарии президента США Дональда Трампа, который на фоне падения бирж заявил, что американский центробанк — Федеральная резервная система — "спятил" с повышением учетной ставки.