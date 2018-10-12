Власти Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Экспорт якутских изделий из бивня мамонта в Китай затруднен из-за требований китайских надзорных органов, власти Якутии ищут способы решения проблемы, сообщил глава республики Айсен Николаев.

"Изделия из бивня мамонта очень сложно на территорию Китая ввезти. На таможне очень много вопросов к изделиям из мамонта. Понятно, что у каждой страны свои требования, и подчас довольно жесткие. Были случаи, когда возникали вопросы со стороны надзорных органов Китая, поэтому пока не до конца понимаем, как нам можно это делать", — сказал Николаев на встрече с представителями китайских средств массовой информации в Международном информационном агентстве "Россия сегодня".

"Скорее всего, пойдем по пути того, что будем делать аукционы мамонтового бивня и при этом будем создавать производство изделий из бивня на территории Якутии, чтобы китайские компании на месте делали, что им нужно, а потом оттуда вывозили сами и решали все экспортные вопросы", — уточнил Николаев.