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Экономист рассказал, последует ли глобальный кризис из-за падения рынков

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости, Екатерина Соболь. Текущая волатильность на мировых биржах вряд ли признак нового глобального кризиса, ситуация стабилизируется в ближайшие дни, хотя развивающиеся рынки продолжит лихорадить, заявил РИА Новости ведущий экономист вашингтонского аналитического агентства Smith's Research & Gradings Скотт Макдоналд.

Рост экономики
© Fotolia / Creativa Images
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По его словам, на рынке появилось слишком много негативных новостей, которые инвесторы не могли игнорировать.

"Неопределенность с Brexit, Италия провоцирует серьезную неопределенность, торговая война США и Китая, озабоченность поднятием ставки заставляют инвесторов поволноваться и негативно влияют на развивающиеся рынки", — сказал аналитик.

"Вопросы торговой войны и влияние поднятия ставки ФРС сильно ударили по закредитованному высокотехнологическому сектору", — добавил собеседник агентства.

Эксперт также отметил, что все это события не очень разбросаны во времени. "Кроме того, негативно повлиял на рынок вчерашний комментарий (президента США Дональда) Трампа о несогласии с политикой ФРС. "Итак, вы получили комбинацию факторов, которая ударила по рынку в одно время. Инвесторы не могут дальше игнорировать эти риски", — считает Макдоналд.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Но он полагает, что все-таки это явление на рынке временно.

"Я думаю, что мы пройдем через несколько дней нестабильности, а потом ситуация стабилизируется. Дело в том, что макроэкономические показатели в США очень хорошие. Рост ВВП 4,2% в последнем квартале. Я думаю, и в этом будет не хуже. Безработица 3,7%, потребительская активность высока. Когда инвесторы разберутся с этой неопределённостью, они посмотрят на статданные и начнут снова покупать бумаги", — уверен аналитик.

Поэтому вряд ли речь идет о новом глобальном кризисе.

"Я думаю, что пострадает, в первую очередь, развивающийся рынок и эти потери продолжатся. Но в более глобальном смысле такой кризис как великая рецессия 2008-2009 годов, нам пока не грозит", — уточняет Макдоналд.

При этом он считает, что глобальный кризис может быть не так уж далек. "В 2019 году, когда будет реальное влияние сокращения налогов в США, когда пошлины начнут влиять на потребителя, все изменится, но прямо сейчас слишком много позитивных моментов, которые вернут рынок в нормальное состояние", — заключает эксперт.

Вход в здание штаб-квартиры ВТО в Женеве, Швейцария. Архивное фото
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
В торговле нарастают риски эскалации напряженности, заявил глава ВТО
Основные биржи Европы в четверг вновь завершили торги в значительном минусе, последовав за динамикой американских индексов, которые в среду потеряли до 4%. По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 1,94%, до 7006,93 пункта, французский CAC 40 на 1,92%, до 5106,37 пункта, немецкий DAX на 1,48%, до 11539,35 пункта.

Индексы в США потеряли до 4% к закрытию торгов на фоне роста доходности государственных облигаций США. В четверг мировые фондовые рынки отреагировали на это падение, в частности в Азии основные биржи потеряли к закрытию 3-6,5%. Кроме того, участники торгов отыгрывали новости о том, что МВФ на этой неделе снизил прогноз роста мирового ВВП на 2018 и 2019 годы на 0,2 пункта — до 3,7%, отметив негативное влияние торговых споров на состояние глобальной экономики. В четверг американские биржи опустились еще на 1,2-2%.

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