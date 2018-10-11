Россельхознадзор может снять ограничения с ряда компаний Белоруссии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россельхознадзор может снять временные ограничения на ввоз продукции еще ряда компаний Белоруссии, говорится в сообщении российского ведомства по итогам встречи главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Ивана Смильгиня.

Стороны обсудили итоги сравнения объемов производства молочной продукции, информация о которых была предоставлена белорусской стороной, с реально поставляемыми в Россию. В августе российское ведомство сообщало, что планирует обсудить с Белоруссией причины расхождения данных об объемах поставок молока в РФ. Позже стороны договорились провести анализ объемов взаимной торговли молочной продукцией.

"Проведенные переговоры дали положительные результаты. В частности, в ближайшее время Россельхознадзор, на основании предоставленных белорусской стороной данных и учитывая итоги сегодняшней встречи, подготовит предложения по снятию введенных ранее временных ограничений на поставки продукции нескольких белорусских компаний", — говорится в сообщении.

Поясняется, что согласно предоставленным данным относительно мощностей производства некоторых белорусских предприятий, расхождение, имевшие место ранее, сократилось, отмечает российское ведомство. При этом белорусская сторона обязалась в течение недели передать Россельхознадзору актуальные результаты проверок безопасности и качества продукции предприятий, в продукции которых выявлялись запрещенные и вредные вещества, в том числе антибиотики тетрациклиновой группы.

Кроме того, Данкверт предложил рассмотреть возможность гашения ветеринарных сертификатов на готовую продукцию, следующую из Белоруссии, непосредственно в местах ее реализации. По его словам, такое нововведение позволит исключить попадание на российский рынок фальсифицированной продукции, а также продукции неизвестного происхождения, перемещаемой без сопроводительных документов.