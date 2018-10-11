Россельхознадзор может снять ограничения с ряда компаний Белоруссии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россельхознадзор может снять временные ограничения на ввоз продукции еще ряда компаний Белоруссии, говорится в сообщении российского ведомства по итогам встречи главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Ивана Смильгиня.
"Проведенные переговоры дали положительные результаты. В частности, в ближайшее время Россельхознадзор, на основании предоставленных белорусской стороной данных и учитывая итоги сегодняшней встречи, подготовит предложения по снятию введенных ранее временных ограничений на поставки продукции нескольких белорусских компаний", — говорится в сообщении.
Кроме того, Данкверт предложил рассмотреть возможность гашения ветеринарных сертификатов на готовую продукцию, следующую из Белоруссии, непосредственно в местах ее реализации. По его словам, такое нововведение позволит исключить попадание на российский рынок фальсифицированной продукции, а также продукции неизвестного происхождения, перемещаемой без сопроводительных документов.