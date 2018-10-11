Трассы "Европа-Западный Китай" вошли в план развития инфраструктуры России

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Проект международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай" включен в план комплексного расширения магистральной инфраструктуры РФ, проект оценен в 655 миллиардов рублей, 390 из которых приходится на бюджетное финансирование, следует из опубликованного распоряжения правительства по утверждению плана.

Общая стоимость проекта ЕЗК оценена в в 655,058 миллиарда рублей, из которых на федеральный бюджет приходится 390,423 миллиарда, на внебюджетные источники — 264,635 миллиарда рублей, говорится в документе.

До этого первый замглавы Минтранса РФ Иннокентий Алафинов оценил стоимость строительства одного из основных участков этого коридора — скоростной платной автотрассы от Москвы до Казани — в 540-550 миллиардов рублей, из которых не менее 30% стоимости составят частные инвестиции. Он отметил, что начинать проект в активной фазе нужно уже с декабря.

Глава "Автодора" Сергей Кельбах, в свою очередь, говорил журналистам, что в начале октября госкомпания начнет проектировать скоростную платную трассу от Москвы до Казани, которая станет частью международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай", планирует построить ее в 2024 году.

По словам Кельбаха, предпроектные работы разбиты на три блока, финансироваться проект будет по концессии с долей внебюджетного финансирования от 30% до 40%. Взаимное влияние железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) и автодороги будет невелико, так как ВСМ будет в основном ориентирована на перевозку пассажиров, а автодорога — в первую очередь на грузовой трафик, считает глава "Автодора".