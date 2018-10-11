Трассы "Европа-Западный Китай" вошли в план развития инфраструктуры России

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Проект международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай" включен в план комплексного расширения магистральной инфраструктуры РФ, проект оценен в 655 миллиардов рублей, 390 из которых приходится на бюджетное финансирование, следует из опубликованного распоряжения правительства по утверждению плана.
До этого первый замглавы Минтранса РФ Иннокентий Алафинов оценил стоимость строительства одного из основных участков этого коридора — скоростной платной автотрассы от Москвы до Казани — в 540-550 миллиардов рублей, из которых не менее 30% стоимости составят частные инвестиции. Он отметил, что начинать проект в активной фазе нужно уже с декабря.
По словам Кельбаха, предпроектные работы разбиты на три блока, финансироваться проект будет по концессии с долей внебюджетного финансирования от 30% до 40%. Взаимное влияние железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) и автодороги будет невелико, так как ВСМ будет в основном ориентирована на перевозку пассажиров, а автодорога — в первую очередь на грузовой трафик, считает глава "Автодора".