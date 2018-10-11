Расширение ГТС с Ямала вошло в план развития инфраструктуры в России

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. План развития магистральной инфраструктуры в РФ до 2024 года, утвержденный правительством РФ в четверг, предусматривает строительство третьих ниток газопроводов "Бованенково-Ухта" и "Ухта-Торжок", следует из материалов, опубликованных на сайте правительства.

Планируется, что газопровод "Ухта-Торжок-3" проектной мощностью 45 миллиардов кубометров газа в год и протяженностью 973 километра будет построен к 2020 году. Третья нитка "Бованенково-Ухта" проектной мощностью 69,2 миллиарда кубометров газа в год будет построена к 2023 году. Протяженность линейной части газопровода составит 1110 километров.

Строительство газопроводов "Бованенково-Ухта" и "Ухта-Торжок" ведется в рамках расширения северно-западного коридора Единой системы газоснабжения (ЕСГ) РФ для транспортировки газа с Ямала как для обеспечения поставок на внутренний рынок, так и на экспорт, например, в трубопровод "Северный поток-2".

Протяженность каждого из газопроводов "Бованенково-Ухта" и "Бованенково-Ухта-2" составляет около 1200 километров, общая производительность — 115 миллиардов кубометров газа в год. Протяженность каждого из газопроводов "Ухта-Торжок и "Ухта-Торжок-2" составляет около 970 километров, проектная производительность каждого — 45 миллиардов кубометров газа в год.