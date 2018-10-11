На развитие региональной авиации в России потратят 267,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Кабмин РФ оценил развитие региональных аэропортов и маршрутов в 2019-2024 годах в 267,5 миллиарда рублей, из них около 234 миллиардов рублей будет направлено из бюджета, следует из плана развития магистральной инфраструктуры России.

Остальные средства планируется привлечь из внебюджетных источников. В состав комплексного плана включена реконструкция 68 аэропортов, в том числе 38 аэропортов, расположенных в Дальневосточном федеральном округе.

По прогнозу, к 2024 году должно быть осуществлено субсидирование рейсов по 175 маршрутам, а доля пассажиропотока, минуя Москву, должна составить 51,3% от общего пассажиропотока в РФ.