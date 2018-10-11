Кубань представила на "Золотой осени" свой новый продукт — мальтодекстрин

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Краснодарский край представил на проходящей в Москве агропромышленной выставке "Золотая осень" свой новый продукт глубокой переработки — мальтодекстрин, который производят из кукурузного крахмала, и широко используется в пищевой и фармацевтической промышленности, сообщил РИА Новости заместитель губернатора региона Андрей Коробка.

"Самые главные проекты, которые сегодня реализуются в Краснодарском крае, связаны с глубокой переработкой зерна. Мы сегодня привезли проект, которому был дан зеленый свет два года назад на Сочинском экономическом форуме, где мы подписали соглашение, и уже в этом году запустили производство мальтодекстрина. Это глубокая переработка зерна кукурузы путём получения из семян сначала крахмала, а уже из крахмала — мальтодекстрина или по-другому патоки", — сказал Андрей Коробка.

По его словам, сейчас в России производят только пять тысяч тонн этого продукта при потребности в 35 тысяч.

"Наша задача — выйти на объём производства 28 тысяч тонн в год. Тогда мы будем закрывать потребность в этом продукте практически полностью. Для увеличения мощностей ЗАО "Крахмальный завод "Гулькевичский", где запущено пробное производство, в настоящее время модернизирует цех по выпуску мальтодекстрина. Продукт конкурентоспособен по цене — примерно на 15% дешевле, чем китайский, и на 30%, чем тот, что производят в Европе", — подытожил вице-губернатор.

Другие новости региона читайте здесь >>