Кубань представила на "Золотой осени" свой новый продукт — мальтодекстрин

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Краснодарский край представил на проходящей в Москве агропромышленной выставке "Золотая осень" свой новый продукт глубокой переработки — мальтодекстрин, который производят из кукурузного крахмала, и широко используется в пищевой и фармацевтической промышленности, сообщил РИА Новости заместитель губернатора региона Андрей Коробка.
По его словам, сейчас в России производят только пять тысяч тонн этого продукта при потребности в 35 тысяч.
"Наша задача — выйти на объём производства 28 тысяч тонн в год. Тогда мы будем закрывать потребность в этом продукте практически полностью. Для увеличения мощностей ЗАО "Крахмальный завод "Гулькевичский", где запущено пробное производство, в настоящее время модернизирует цех по выпуску мальтодекстрина. Продукт конкурентоспособен по цене — примерно на 15% дешевле, чем китайский, и на 30%, чем тот, что производят в Европе", — подытожил вице-губернатор.