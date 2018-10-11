Пензенская область намерена к 2021 году увеличить поголовье свиней в 3 раза

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пензенская область намерена в ближайшие три года увеличить поголовье свиней более чем в три раза — до 500 тысяч, заявил РИА Новости губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на проходящей в столице российской агропромышленной выставке "Золотая осень".

"За год-полтора мы увеличиваем свинопоголовье до 150 тысяч голов. Только за полтора года! И в перспективах у нас за три последующих года увеличить до полумиллиона голов", — сказал он.

Он напомнил, что проект по развитию свиноводства в регионе реализуется с группой ГК "Черкизово".

"В этом году мы открыли самую современную площадку по выращиванию свинопоголовья на 42 тысячи голов в год, создали рабочие места. Ещё одну такую площадку открываем в ноябре, ещё одну — в марте следующего года. Это очень серьёзные инвестиции, серьезные объемы, продовольственная безопасность", — отметил губернатор.