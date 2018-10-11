В Тюменской области запустят проект создания единого цифрового пространства

ТЮМЕНЬ, 11 окт — РИА Новости. Правительство Тюменской области, компания "Ростелеком" и Тюменский индустриальный университет заключили соглашение о взаимодействии в реализации проекта "Умный регион", который объединит различные службы в единое цифровое пространство, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Сегодня все, кто хочет оставаться в тренде, идут в сторону "цифры". Телемедицина, интеллектуальная транспортная система, умные поликлиники и экологический мониторинг — эти решения сегодня нужны людям. Внедрение технологий "Умного региона" позволит объединить различные службы в единое цифровое пространство для повышения, в первую очередь, уровня безопасности жителей", — привел собеседник агентства слова губернатора Тюменской области Александра Моора.

Документ подписан на XI Тюменском цифровом форуме и выставке информационных технологий "Инфотех-2018", который проходит в Тюменском технопарке. Стороны предполагают совместно разработать оптимальные решения для реализации проекта и определить сроки внедрения умных решений в самых разных областях жизнедеятельности: образовании, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, медицине, обеспечении безопасности, транспортной сфере и других.

"За счет того, что в последние годы Тюменская область серьезно вкладывалась в цифровые сервисы, и в городе, и в области есть возможность в короткий срок внедрить весь комплекс интеллектуальных решений и создать удобную и безопасную среду для жизни людей и развития бизнеса", — считает вице-президент — директор макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком" Сергей Гусев.

Другие новости региона читайте здесь >>