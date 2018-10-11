Путин утвердил отчеты об исполнении бюджетов соцфондов за 2017 год

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2017 год, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Первый закон предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета ПФР по доходам в сумме 8,260 триллиона рублей (9% к ВВП), по расходам — 8,319 триллиона рублей (также 9% к ВВП). Дефицит бюджета фонда составил 59,4 миллиарда рублей, а на его покрытие были направлены переходящие остатки средств пенсионных накоплений бюджета на 1 января 2017 года.

Расходы на осуществление единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей в минувшем году составили 219,7 миллиарда рублей. На индексацию пенсий за 2017 год было направлено 242,1 миллиарда рублей.

Второй закон утверждает отчет об исполнении бюджета ФСС по доходам в сумме 691,8 миллиарда рублей, по расходам — 670,8 миллиарда рублей, с профицитом 21 миллиард рублей. При этом фактическое исполнение бюджета ФСС по доходам составило 107,7% к плану, по расходам — 98,2%. Основная часть расходов фонда (78,9%) направлена на выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет и другие расходы по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Третьим законом утверждается отчет об исполнении бюджета ФОМС по доходам в сумме 1,737 триллиона рублей, по расходам — 1,655 триллиона рублей, с профицитом 82,173 миллиарда рублей. По доходам бюджет фонда в 2017 году исполнен на 4,8% больше, чем в 2016 году, а по расходам — на 4,1%.

На финансирование организации обязательного медицинского страхования (ОМС) в регионах в 2017 году в территориальные фонды ОМС направлены субвенции в размере 1,537 триллиона рублей, что на 5,4% выше уровня 2016 года. В 2017 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, из бюджета ФОМС было направлено 96,729 миллиарда рублей.