Тамбовщина будет сотрудничать с Национальным союзом производителей говядины

ТАМБОВ, 11 окт — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк на российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2018" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"На выставке мы подписали ряд соглашений с отраслевыми союзами — мы с ними взаимодействовали и ранее, а сейчас развиваем новые направления сотрудничества. С Национальным союзом производителей говядины мы обсуждали программу кооперации, договорились о том, что в Тамбовскую область от союза приедет представитель, который знает опыт других регионов в этой сфере", — сказал РИА Новости глава региона Александр Никитин.
В пресс-службе добавили, что для реализации сельхозпроектов в Тамбовской области Союз производителей говядины планирует привлекать как государственные, так и частные инвестиции.
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