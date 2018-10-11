Тамбовщина будет сотрудничать с Национальным союзом производителей говядины

ТАМБОВ, 11 окт — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк на российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2018" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, документ предусматривает установление партнерских отношений и развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Планируется наладить совместную работу по реализации инвестиционных проектов в Тамбовской области, созданию агропромышленных парков и кластеров, продвижению технического обеспечения и внедрения современных эффективных технологий сельхозпроизводства.

"На выставке мы подписали ряд соглашений с отраслевыми союзами — мы с ними взаимодействовали и ранее, а сейчас развиваем новые направления сотрудничества. С Национальным союзом производителей говядины мы обсуждали программу кооперации, договорились о том, что в Тамбовскую область от союза приедет представитель, который знает опыт других регионов в этой сфере", — сказал РИА Новости глава региона Александр Никитин.

В пресс-службе добавили, что для реализации сельхозпроектов в Тамбовской области Союз производителей говядины планирует привлекать как государственные, так и частные инвестиции.

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