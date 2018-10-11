Тамбовщина будет сотрудничать с Российской гильдией пекарей и кондитеров

ТАМБОВ, 11 окт — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в рамках работы XX агропромышленной выставки "Золотая осень-2018" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в рамках соглашения Российская гильдия пекарей и кондитеров будет поддерживать и продвигать бренды региона на российский рынок.
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