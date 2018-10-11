Кубань планирует увеличить доходы бюджета в 2019 году минимум на 5%

КРАСНОДАР, 11 окт — РИА Новости. Краснодарский край планирует, что поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет региона в 2019 году увеличится не менее чем на 5%, сообщил РИА Новости заместитель главы региона Игорь Галась.

"На следующий год, по нашим планам, динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет края не должна быть ниже 105%.

Это позволит кроме безусловного выполнения всех традиционных социальных обязательств, обеспечить в среднесрочной перспективе финансированием крупные расходы краевого бюджета на развитие общественной инфраструктуры", — сказал Галась.

Так, по его словам, значительные суммы регион закладывает на завершение строительства объектов-долгостроев. "Они сейчас есть и в муниципалитетах, и на краевом уровне. Эту работу будем форсировать, максимально сконцентрировав расходы капитального характера на завершение ранее начатых объектов и повышение эффективности использования средств бюджета", — пояснил собеседник агентства.

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