Госдолг Кубани на конец 2018 года не превысит 145 миллиардов рублей

КРАСНОДАР, 11 окт — РИА Новости. Госдолг Краснодарского края на конец 2018 года составит не более 145 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы региона Игорь Галась.

"Государственный долг Краснодарского края — это, пожалуй, самая громко звучащая проблема края. С 2009 года он только рос и, конечно, вызывал резонанс. Но на самом деле ситуация не так страшна, как может казаться на первый взгляд. Уровень долговой нагрузки на бюджет нельзя назвать критическим, мы сохраняем сбалансированность бюджета. А сейчас уже пришли к тому, что снижаем не только долговую нагрузку, но и сам долг в абсолютной сумме", — сказал Галась, уточнив, что первое снижение произошло по итогам 2017 года — на 854,2 миллиона рублей. По его данным, к началу 2018 года объем государственного долга составил 149,1 миллиарда рублей, а уровень долговой нагрузки — 77,8 %.

"Это на 10,4 % ниже долговой нагрузки, сложившейся в 2016 году (88,2 %). В текущем году новые заимствования — кредиты, облигационные займы — осуществляются только для рефинансирования погашаемых долговых обязательств прошлых лет. И на конец 2018 года объем госдолга края прогнозируется не более 145 миллиардов рублей. То есть ожидаемое снижение — более чем на 4 миллиарда рублей, долговая нагрузка — на уровне 75%", — отметил загубернатора.

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