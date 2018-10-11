МВФ намерен завершить пересмотр страновых квот в 2019 году

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) сохраняет планы по завершению пересмотра страновых квот организации в 2019 году, говорится в докладе главы фонда Кристин Лагард.

"Мы намерены завершить 15-й пересмотр квот к весенним совещаниям и не позднее ежегодных совещаний (осенью — ред.) 2019 года", — отмечается в документе.

Квота страны в МВФ определяет размер ее финансовых обязательств перед фондом, от нее зависит число голосов в фонде и доступ страны к финансированию.

Последний раз эти доли перераспределялись в 2010 году в рамках 14-го пересмотра квот, когда совокупный капитал МВФ был увеличен на 100%, а в пользу развивающихся стран были переданы 6% квот. Однако общая доля развивающихся стран в фонде составляет только 42,5%, остальные 57,5% принадлежат развитым странам.

"Большая двадцатка" ранее утвердила "дорожную карту", по которой к 2019 году квоты стран-акционеров в МВФ должны быть перераспределены по новой формуле. Страны с развивающимися экономиками должны получить больше веса в этом институте, созданном для поддержки финансовой стабильности его участников, а традиционные акционеры — потерять часть своих долей. Однако ранее эту формулу согласовать не удалось из-за противодействия США.