В Ленинградской области перестанут по ночам торговать алкоголем в розлив

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Магазины перестанут торговать алкоголем в розлив в ночные часы в Ленинградской области, сообщил журналистам губернатор Александр Дрозденко.

"Соответствующие изменения в областной закон в ближайшее время рассмотрят депутаты законодательного собрания", — заявил глава области. Дрозденко также предложил органам местного самоуправления и жителям самостоятельно определять удаленность объектов торговли алкоголем от жилых домов и образовательных учреждений, определив при этом минимальный барьер в 50 метров.

Кроме того, глава региона направил обращение в адрес первого вице-премьера РФ Антона Силуанова с предложением внести изменения в федеральное законодательство, уточняющее требования к организациям общественного питания.

"На сегодняшний день продажа алкоголя в ночное время доступна только ресторанам, кафе, буфетам, барам. К сожалению, в последние годы и магазины розничной продажи алкоголя стали пользоваться такой "привилегией", маскируясь под общепит. Конечно, такие вопиющие нарушения не остались без внимания жителей региона. Нечистые на руку предприниматели, торгующие в розлив по ночам, стали объектами жалоб со стороны населения. Полагаю, что решать эту проблему необходимо комплексно. Уверен, что подготовленные законодательные инициативы найдут поддержку как на региональном, так и на федеральном уровне", — сказал Дрозденко.

Глава региона напомнил, что следующий год в Ленинградской области пройдет под девизом здорового образа жизни.

В Ленинградской области уже действует запрет на розничную продажу алкоголя с 22 до 9 часов. Также полностью запрещена продажа спиртосодержащей продукции в Международный день защиты детей 1 июня, День молодежи 27 июня и День знаний 1 сентября.

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