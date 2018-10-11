Челябинская область инвестирует в развитие экспорта сельхозпродукции

ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Сельхозпроизводители Челябинской области в 2019 году по решению губернатора Бориса Дубровского получат 100 миллионов рублей для увеличения экспорта, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

Дубровский поставил задачу повысить экспорт продукции агропромышленного комплекса. "Чтобы наши агропромышленные предприятия могли увеличить объемы экспорта своей продукции, я поручил предусмотреть в областном бюджете на 2019 год 100 миллионов рублей для выплаты субсидий сельхозпроизводителям", – цитируются в сообщении слова губернатора.

По данным пресс-службы, агропромышленный комплекс региона по итогам первых восьми месяцев 2018 года находится на первом месте в России по производству макаронных изделий, на втором – по производству мяса птицы в разрезе сельхозорганизаций, на четвертом месте по производству мяса всех видов и куриных яиц (сельхозорганизации), на шестом – по производству мяса всех видов и куриных яиц и на восьмом по производству свинины.

Ранее Дубровский отмечал, что Челябинская область из года в год улучшает позиции по продовольственному обеспечению жителей Южного Урала и успешно наращивает экспортный потенциал. Для развития экспорта на уровне региона был разработан проект "Международная кооперация и экспорт", в соответствии с которым экспорт продукции АПК в денежном выражении планируют увеличить с 77,4 миллиона долларов в 2017 году до 124 миллионов долларов в 2024 году, добавляется в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что за ближайшие 6 лет для развития экспорта АПК Челябинская область планирует привлечь 23,6 миллиарда рублей из федерального бюджета и 12,5 миллиарда рублей из внебюджетных источников. Федеральные средства направят на возмещение части затрат на строительство, реконструкции и модернизацию объектов АПК, на транспортировку сельхозпродукции и продовольствия и на финансирование части затрат по продвижению продукции на внешние рынки.

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