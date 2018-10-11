Российский бюджет за январь-сентябрь исполнили с профицитом в 3,5% ВВП

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Профицит федерального бюджета РФ за январь-сентябрь, по предварительной оценке Минфина, составил 2,548 триллиона рублей, или 3,5% ВВП, говорится в сообщении министерства.

Доходы бюджета за девять месяцев составили 13,989 триллиона рублей, или 81,9% к общему объему доходов, утвержденному законом о бюджете на текущий год. Расходы исполнены на 11,44 триллиона рублей, что составляет 66,4% годового объема с учетом внесенных в закон о бюджете поправок.

Больше всего доходов в казну было перечислено Федеральной налоговой службой – в сумме 8,646 триллиона рублей, или 82,9% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2018 год.

Федеральная таможенная служба перечислила в бюджет за тот же период 4,239 триллиона рублей, или 78,8% прогнозного годового показателя. Другие федеральные органы перечислили в общей сложности 1,104 триллиона рублей (87,5% прогноза на год).

В действующем законе о бюджете заложен профицит на уровне 0,5% ВВП, но первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов говорил, что по итогам года он может достичь 2% ВВП.