Трамп вновь раскритиковал ФРС за повышение ставки

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на американский центробанк — Федеральную резервную систему — за повышение учетной ставки.

"Они немного чересчур умничают", — заявил Трамп о ФРС в эфире Fox News . По словам Трампа, ФРС действует "слишком агрессивно" и "допускает большую ошибку" в повышении ставки. Накануне американский лидер заявлял, что ФРС, по его мнению, "спятила".

Основные фондовые индексы США по итогам среды потеряли от 3 до 4% на фоне продолжающегося увеличения доходности 10-летних американских гособлигаций, свидетельствуют данные торгов. При этом доходность облигаций повышается в связи с политикой ФРС по повышению учетной ставки.

Динамика доходности гособлигаций и фондового рынка, как правило, обратно пропорциональны, так как высокодоходные госбонды могут гарантировать инвесторам прибыль с меньшим риском и большей стабильностью по сравнению с акциями.

Трамп неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту. Президент США пошел на достаточно редкий шаг, сменив главу ФРС в начале президентского срока — вместо Джанет Йеллен председателем совета управляющих стал Джером Пауэлл. Однако Пауэлл продолжил политику повышения ставки.

Американский центробанк в очередной раз повысил ставку в сентябре (на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых) и планирует и дальше постепенно ужесточать монетарную политику, поскольку не видит угроз экономическому росту в ближайшем будущем. Кроме того, ФРС пока справляется с двумя своими основными задачами: удерживать инфляцию и поддерживать занятость. Инфляция сейчас несколько превышает целевой показатель в 2%, а безработица составляет 3,7% — наиболее низкий показатель за почти полвека.