Минфин намерен ввести более жесткие нормы ввоза онлайн-покупок, чем в ЕАЭС

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия планирует вводить более жесткие нормы беспошлинного ввоза интернет-покупок, чем в ЕАЭС, но пока отрабатывает технологию взимания пошлин, сообщил замглавы Минфина Илья Трунин.

Он напомнил, что сейчас граждане могут получить в РФ без уплаты пошлин посылки на сумму до 1 тысячи евро в месяц и общим весом до 31 килограмма. Если стоимость или вес таких посылок окажется выше, придется заплатить 30%-ную пошлину. Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать порог беспошлинного ввоза: с 2019 года — до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро. Минфин РФ предлагал снизить его до 500 евро уже с июля этого года, однако правительство пока не приняло такого решения.

Представитель Минфина отметил, что страны-участники ЕЭАС могут устанавливать более жесткие пороги беспошлинного ввоза.

"Не скрою, что РФ задумывается над тем, чтобы воспользоваться этим правом и установить более жесткие нормы. Но что нас сейчас останавливает и почему я не могу сказать, что мы хотим с 1 января существенно опустить порог? Потому что нам бы не хотелось создавать неудобства… и создавать коллапс на "Почте России" — ред.), — сказал Трунин на конференции "Почты России" по цифровой коммерции.

"Мы сейчас с "Почтой России" сосредоточились на отработке технологии, которые позволят уплачивать этот платеж (пошлину — ред.) в момент осуществления покупки. Как только эта технология будет отработана, мы готовы будем объявить, как и когда мы снижаем порог беспошлинного ввоза", — заключил замминистра.