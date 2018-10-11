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Биржи Европы снижаются почти на 2% вслед за падением фондового рынка США

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© AP Photo / Michael ProbstФондовая биржа в Франкфурте. Архивное фотоФондовая биржа в Франкфурте. Архивное фото
© AP Photo / Michael Probst

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Основные европейские индексы заметно снижаются в четверг вслед за американским фондовым рынком на опасениях дальнейшего роста доходности гособлигаций США и на негативных прогнозах от МВФ, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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По состоянию на 13.41 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,87%, до 7010,04 пункта, французский CAC 40 — на 1,83%, до 5110,85 пункта, немецкий DAX — на 1,6%, до 11525,19 пункта.

Основные фондовые индексы США по итогам среды потеряли от 3 до 4% на фоне увеличения доходности 10-летних американских гособлигаций. После выхода сильной статистики из США в конце прошлой недели доходность десятилетних бондов начала расти и во вторник поднялась до максимума с 2011 года в 3,26%, при этом к закрытию торгов среды она снизилась до 3,167%. Динамика доходности гособлигаций и фондового рынка, как правило, обратно пропорциональны, так как высокодоходные госбонды могут гарантировать инвесторам прибыль с меньшим риском и большей стабильностью по сравнению с акциями.

Кроме того, участники торгов по-прежнему отыгрывают новости о том, что МВФ на этой неделе снизил прогноз роста мирового ВВП на 2018 и 2019 годы на 0,2 процентного пункта — до 3,7%, отметив негативное влияние торговых споров на состояние глобальной экономики.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Инвесторы также оценивают заявление главы МВФ Кристин Лагард о том, что повышение процентной ставки в США необходимо, если оно оправдано высокими экономическими показателями. В среду президент страны Дональд Трамп раскритиковал монетарную политику американского центробанка, обвинив Федрезерв в слишком быстром повышении ставки. ФРС в очередной раз повысила ставку в сентябре (на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых) и планирует и дальше постепенно ужесточать монетарную политику.

"На рынке акций наблюдается сильная распродажа из-за обеспокоенности по поводу роста доходности гособлигаций, предупреждений МВФ о рисках для глобальной финансовой стабильности и продолжающейся напряженности в торговле", — считают аналитики ANZ, чье мнение приводит агентство Рейтер.

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