Биржи Европы снижаются почти на 2% вслед за падением фондового рынка США

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Основные европейские индексы заметно снижаются в четверг вслед за американским фондовым рынком на опасениях дальнейшего роста доходности гособлигаций США и на негативных прогнозах от МВФ, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
Основные фондовые индексы США по итогам среды потеряли от 3 до 4% на фоне увеличения доходности 10-летних американских гособлигаций. После выхода сильной статистики из США в конце прошлой недели доходность десятилетних бондов начала расти и во вторник поднялась до максимума с 2011 года в 3,26%, при этом к закрытию торгов среды она снизилась до 3,167%. Динамика доходности гособлигаций и фондового рынка, как правило, обратно пропорциональны, так как высокодоходные госбонды могут гарантировать инвесторам прибыль с меньшим риском и большей стабильностью по сравнению с акциями.
Кроме того, участники торгов по-прежнему отыгрывают новости о том, что МВФ на этой неделе снизил прогноз роста мирового ВВП на 2018 и 2019 годы на 0,2 процентного пункта — до 3,7%, отметив негативное влияние торговых споров на состояние глобальной экономики.
"На рынке акций наблюдается сильная распродажа из-за обеспокоенности по поводу роста доходности гособлигаций, предупреждений МВФ о рисках для глобальной финансовой стабильности и продолжающейся напряженности в торговле", — считают аналитики ANZ, чье мнение приводит агентство Рейтер.