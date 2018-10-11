МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. СУЭК не исключает покупки активов за рубежом в случае их инвестиционной привлекательности, сообщил генеральный директор компании Владимир Рашевский журналистам на пресс-конференции "300 лет Кузбассу: 1000 дней. Отсчет".

"Мы всегда рассматриваем рациональный бизнес, который есть в наших секторах бизнеса, анализируем. Мы, прежде всего, инвестируем в Россию, но смотрим и на возможности, которые возникают в других странах, занимающихся бизнесом, который для нас является профильным", — сказал Рашевский.

По его словам, чтобы СУЭК заинтересовался возможной покупкой того или иного актива, он должен обладать высоким качеством и потенциалом роста. "Они должны быть правильно расположены по отношению к рынку, обеспечивать возможность добычи, желательно, премиальных марок угля на территориях, которые имеют хороший инвестиционный климат", — пояснил Рашевский.

В ближайшие три года компания в основном регионе своей деятельности — Кемеровской области — намерена вкладывать средства в развитие новых предприятий. "Это новая шахта на участке Сычевский, масштабное развитие на шахтоуправлении Талдинском, шахте им. В.Д. Ялевского, полное переоснащение предприятий проходческой техникой, горно-шахтным оборудованием, строительство и модернизация обогатительных фабрик, развитие предприятий промышленного транспорта", — перечислил он основные объекты инвестиций на ближайшие три года.

В четверг Рашевский сообщил журналистам, что инвестиционная программа СУЭК до 2021 года включительно сейчас формируется в окончательном виде, но составит около 150-200 миллиардов рублей, из которых порядка 70 миллиардов будет инвестировано в Кемеровской области. Бюджет компании на 2019 год формируется, вероятнее всего, в следующем году в Кузбасс компания вложит более 20 миллиардов рублей.

СУЭК — крупнейшая угледобывающая компания страны, входит в десятку крупнейших мировых производителей угля. Объединяет 15 разрезов, 12 шахт, 9 обогатительных фабрик и установок, а также 3 порта, в которых компания является одним из основных акционеров. В 2017 году СУЭК увеличила добычу угля на 2% — до 107,8 миллиона тонн. Основным бенефициаром компании выступает Андрей Мельниченко. В августе СУЭК стала основным собственником Сибирской генерирующей компании (СГК).