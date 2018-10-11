Рашевский: инвестпрограмма СУЭК до 2022 г составит около 150-200 млрд руб

Владимир Рашевский во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 11 октября 2018

Владимир Рашевский во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 11 октября 2018

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Инвестиционная программа СУЭК до конца 2021 года включительно составит 150-200 миллиардов рублей, из них 70 миллиардов рублей планируется вложить в проекты по угледобыче, энергетике и транспортной инфраструктуре в Кузбассе, сообщил генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский журналистам на пресс-конференции "300 лет Кузбассу: 1000 дней. Отсчет".

"Инвестпрограмма постоянно корректируется, но если совсем грубо — то 150-200 миллиардов рублей тот объем инвестиций, который мы на горизонте ближайших трех лет планируем сделать", — сказал Рашевский журналистам.

"У нас большие планы по инвестициям, в эти три года мы планируем вкладывать более 70 миллиардов рублей (на территории Кузбасса — ред.), реализовывать большое количество проектов и в сфере угольной добычи, и энергетики, и транспортного развития, и, конечно, огромное значение для нас имеет развитие социальной сферы", — добавил Рашевский.

Он отметил, что для группы компаний СУЭК и СГК Кузбасс является "регионом номер один". "Мы добываем (в регионе — ред.) 40 миллионов тонн угля, вырабатываем 80% электроэнергии в Кузбассе, у нас работает более 20 тысяч сотрудников в Кузбассе", — рассказал Рашевский.

СУЭК — крупнейшая угледобывающая компания страны, входит в десятку крупнейших мировых производителей угля. Объединяет 15 разрезов, 12 шахт, 9 обогатительных фабрик и установок, а также 3 порта, в которых компания является одним из основных акционеров. В 2017 году СУЭК увеличила добычу угля на 2% — до 107,8 миллиона тонн. Основным бенефициаром компании выступает Андрей Мельниченко. В августе СУЭК стала основным собственником Сибирской генерирующей компании (СГК).