Власти дополнительно выделят около 8,5 миллиардов рублей на развитие ДФО

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Правительство РФ предлагает выделить дополнительно порядка 8,5 миллиардов рублей на госпрограмму социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
По его словам, эти деньги пойдут в том числе на реализацию инвестиционных проектов с участием фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
"Мы также увеличиваем субсидию агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций", — добавил премьер.
Кроме того, правительство выделяет из резервного фонда кабмина около 2,5 миллиардов рублей на проведение закупочных и товарных интервенций на рынках сельхозпродукции. "Эти деньги позволят в том числе застраховать запасы, создать нормальные условия для хранения зерна в интервенционном фонде", — отметил Медведев.