Власти дополнительно выделят около 8,5 миллиардов рублей на развитие ДФО

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Правительство РФ предлагает выделить дополнительно порядка 8,5 миллиардов рублей на госпрограмму социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

"Мы продолжаем оказывать поддержку Дальневосточному региону. В федеральном бюджете этого года на мероприятия по развитию Дальневосточного округа зарезервированы дополнительные средства. Большая часть из них — 21 миллиард — уже распределена, из оставшихся почти 8,5 миллиардов рублей предлагается выделить на государственную программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона", — сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

По его словам, эти деньги пойдут в том числе на реализацию инвестиционных проектов с участием фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

"Мы также увеличиваем субсидию агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций", — добавил премьер.

Кроме того, правительство выделяет из резервного фонда кабмина около 2,5 миллиардов рублей на проведение закупочных и товарных интервенций на рынках сельхозпродукции. "Эти деньги позволят в том числе застраховать запасы, создать нормальные условия для хранения зерна в интервенционном фонде", — отметил Медведев.