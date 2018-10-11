КЧР представила в Москве первый урожай груш из сада интенсивного типа

ЧЕРКЕССК, 11 окт — РИА Новости. Карачаево-Черкесия представила на всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень" урожай из первого и пока единственного в стране грушевого сада интенсивного типа, сообщил представитель пресс-службы главы региона.

В открытии выставки принял участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, он вручил награды работникам отрасли и осмотрел стенды выставки.

Как сообщил на презентации экспозиции республики глава республики Рашид Темрезов, интенсивный грушевый сад был заложен компанией "Сады Карачаево-Черкесии". Кроме того, за два последних года в КЧР было высажено более 200 гектаров яблоневых деревьев.

"Все работы выполняются по самым современным технологиям и только с применением отечественных саженцев. Применение интенсивной технологии садоводства обеспечивает высокую урожайность, качественный продукт и снижение рисков урожая. Но, самое главное, в республике создаются новые рабочие места, в процесс выращивания фруктов вовлекаются собственники личных подсобных хозяйств, и регион со временем займет прочную нишу производителя груши для российского потребительского рынка", — рассказал глава региона.

В экспозиции Карачаево-Черкесии на выставке также представлен реализующийся проект строительства и реконструкции молочного комплекса на 900 фуражных коров.

"Проект уникален тем, что является частью производственной цепочки, которая будет обеспечивать полный цикл производства молочной продукции, начиная с кормовой базы ООО "Новый путь" и заканчивая переработкой молока компаний "Сатурн". Выход на полную проектную мощность ожидается к 2022 году. Проект для региона приоритетный, так как будет способствовать созданию новых рабочих мест и наращиванию продуктивности молочного животноводства", — пояснил представитель пресс-службы.

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