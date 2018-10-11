РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт — РИА Новости. Китайская провинция Хунань заинтересована в сотрудничестве с Ростовской областью в таких сферах, как машиностроение, туризм, переработка сельхозпродукции, торговля и технологии, сообщила член постоянного комитета, начальник секретариата комитета компартии Китая провинции Хунань Се Цзяньхуэй.

В четверг в Ростове-на-Дону проводится IX международный форум по поддержке малых и средних предприятий России и Китая.

"Мы хотели бы продвигать сотрудничество между провинцией и Ростовской областью… Переработка сельхозпродукции, машиностроение, экономика и торговля, технологии — все эти сферы являются важным моментом нашего сотрудничества. Особенно в сферах машиностроения и туризма у нас широкое пространство для сотрудничества", — сказала Цзяньхуэй.

Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко, в свою очередь, отметил, что в Ростовской области производится 70 процентов российских зерноуборочных комбайнов. "Наш завод "Ростсельмаш", который вы вчера посетили, — это один из локомотивов экономки не только Ростовской области, но и страны в целом. У нас находятся и другие флагманы, такие как НЭВЗ, "Роствертол", — сказал он.

Молодченко отметил, что индекс промышленного производства по итогам прошлого года в регионе составил 107,4%. "Схожесть экономик (Ростовской области и провинции Хунань) поможет создать совместные предприятия и развивать такие направления как глубокая переработка зерна, туризм", — сказал он.

Внешнеторговый оборот Ростовской области с Китаем в 2017 году составил 580 миллионов долларов. Темпы роста — 16 процентов к предыдущему году. Во внешнеторговом обороте Ростовской области Китай занимает 6 процентов.

Другие новости региона читайте здесь>>>