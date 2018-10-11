В Госдуме предложат заложить в бюджете средства для помощи ДНР и ЛНР

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками к следующей неделе подготовит проект заявления в связи с событиями на востоке Украины, где предложит заложить в бюджете РФ средства для помощи непризнанным республикам ДНР и ЛНР, сообщил первый зампред думского комитета Константин Затулин на пленарном заседании Госдумы.

Ранее Затулин сообщал, что комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подготовит проект заявления в связи с событиями на востоке Украины, в том числе по убийству главы ДНР Александра Захарченко.

"Мы готовим и на будущей неделе примем соответствующее заявление… Во-вторых, мы должны сделать все, чтобы в бюджете у нас были заложены средства на помощь ДНР и ЛНР, и хватит здесь нам на самом деле делать вид, как будто мы к этому не имеем отношения, чтобы жизнь там была лучше, чем в другой, бандеровской Украине", — сказал Затулин.

Он также подчеркнул, что необходимо предупредить Украину, что в случае возобновления военных действий на востоке страны Россия признает республики.

"В этом случае мы поступим так же, как поступили в 2008 году, когда Саакашвили напал на Южную Осетию и Абхазию, и другого выбора у нас в этом случае не останется. Мы должны об этом честно предупредить", — добавил депутат.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.