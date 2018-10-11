Компания "Дымов" построит в Ивановской области второй свинокомплекс

ИВАНОВО, 11 окт — РИА Новости. Российский производитель мясных изделий — компания "Дымов" — намерен удвоить производственные мощности в Ивановской области и построить в регионе еще один свиноводческий комплекс мощностью шесть тысяч тонн свинины в год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

По его словам, речь о планах компании шла на встрече губернатора региона Станислава Воскресенского с председателем совета директоров компании Вадимом Дымовым. Кроме того, на встрече обсуждался ход реализуемогов области инвестпроекта по строительству животноводческого комплекса в Гаврилово-Посадском районе.

Собеседник агентства напомнил, что в настоящее время близ поселка Петровский возводится ферма закрытого типа, рассчитанная на одновременное содержание до 30 тысяч голов свиней. Работы ведутся опережающими темпами и уже к зиме планируется завершить устройство фундамента. Осенью будущего года комплекс будет введен в эксплуатацию.

Строительство животноводческого комплекса полного цикла около поселка Петровский позволит производить 6 тысяч тонн свинины в год. Второй проект аналогичной мощности доведет объем выпуска продукции до 12 тысяч тонн. "Мы окажем полную поддержку второму проекту", — заявил Воскресенский.

В пресс-службе напомнили, что в текущем году Минсельхоз России одобрил порядка тридцати инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса Ивановской области с использованием механизма льготного кредитования, среди которых и проект компании "Дымов".

"В этом году удалось привлечь в аграрный сектор рекордный за 12 лет объем инвестиций. В беседах с сельскими жителями мы часто затрагивали эту тему. Люди хорошо понимают: привлечем инвестиции в село — будет работа, а где работа — там и жизнь", — отметил губернатор.

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