Курс рубля стабилизируется после провала накануне

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Рубль с утра пытается стабилизироваться после провала накануне из-за возросшей волатильности на мировых рынках, игроки которых стали корректировать позиции на фоне рисков более активного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 2 копейки — до 66,92 рубля, курс евро — на 15 копеек до 77,20 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 65 копеек — до 66,90 рубля, евро — на 90 копеек — до 77,05 рубля.

Стоимость нефти с утра в четверг снижалась на 1,2% до 82,10 доллара за баррель по марке Brent.