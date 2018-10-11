Объем сельхозпродукции Мордовии в 2018 году вырос на 4%, несмотря на засуху

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Карина Ивашко. Несмотря на летнюю засуху, аграрии Мордовии собрали в этом году 1 миллион 100 тысяч тонн зерна, а общий объем сельхозпродукции увеличили на 4% по сравнению с показателями прошлого года, рассказал РИА Новости глава Мордовии Владимир Волков на открывшейся на этой неделе в Москве агропромышленной выставке "Золотая осень".

"К сожалению, из-за засухи мы потеряли в этом году 400 тысяч тонн зерна, но важно то, что благодаря технологиям, которые мы внедрили в сельское хозяйство, даже при неблагоприятных погодных условиях мы получили результат не хуже, чем несколько лет назад при хороших условиях. Я поясню: этим летом засуха была такая же, как в 2010 году, но если тогда мы собрали только 400 тысяч тонн зерна, то в этом — 1 миллион 100. При тех же погодных условиях", — рассказал агентству Владимир Волков.

Он добавил, что последние пять лет регион собирал не меньше 1 миллиона 200 тысяч тонн зерна за сезон.

"В самые благоприятные годы — 1 миллион 450 тысяч тонн зерна. И у нас была цель — за счет развития технологий сократить разницу между урожаем хорошего и плохого года. В целом же общий объем сельскохозяйственной продукции региона вырос на 4% по отношению к показателям прошлого года", — добавил глава республики.

Владимир Волков также обозначил намерение региона более чем в два раза увеличить производство овощей.

"У нас есть большой овощной комбинат на площади в 30 гектаров, сейчас еще десять обустраиваем. А кроме того, ведем переговоры о строительстве тепличного комплекса по выращиванию овощей еще на 50 гектаров. Овощи выращиваем все — огурцы, помидоры, картошку, капусту, зелень. Горошек зеленый консервируем", — рассказал глава Мордовии.

А еще поделился планами поставлять для немецкого концерна БМВ пеньку для тепло- и шумоизоляции в автомобилях известной марки. Брикеты из пеньки выпускаются на единственном в ПФО пенькозаводе — в России всего шесть таких предприятий. Производство конопли в Мордовии восстановили в 2012 году. В настоящий момент республика ведет переговоры с концерном.

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