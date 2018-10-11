Forbes включил пять российских компаний в список лучших работодателей

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Журнал Forbes составил список 500 лучших работодателей мира, в который вошли пять российских компаний. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Журнал проанализировал более 430 тысяч анкет сотрудников из 60 стран мира. Участники опроса дали оценку своему работодателю и рассказали, порекомендовали бы они компанию для трудоустройства друзьям.

По результатам исследования наиболее привлекательным местом работы для трудоустройства в России оказалась Московская биржа, занявшая в рейтинге 117-е место. Далее следуют "Сургутнефтегаз" (167-е место) и Объединенная авиастроительная корпорация (278-е место). Также в список попали авиакомпания "Аэрофлот" (341-е место) и "Лукойл" (450-е место).

Первое место в списке занял американский холдинг Alphabet Inc., который владеет корпорацией Google. Второе место занимает Microsoft, а на третьем разместилась корпорация Apple. Пятерку замыкают компании Walt Disney и Amazon.com.