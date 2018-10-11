ИРКУТСК, 11 окт – РИА Новости. Иркутская область предлагает к реализации в рамках национального проекта "Экология" более 70 мероприятий, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Приангарья Сергей Левченко и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин обсудили в Москве мероприятия, предлагаемые регионом к реализации в рамках нацпроекта "Экология". На них потребуется 54,8 млрд рублей, из которых почти 46 млрд – средства федерального бюджета.

"Самый большой объем финансовых средств – более 41 млрд рублей – необходим на 32 мероприятия в федеральном проекте "Сохранение озера Байкал", — говорится в сообщении.

Среди них строительство новых и реконструкция действующих канализационно-очистных сооружений, организация и обустройство приемных пунктов нефтесодержащих, хозяйственно-бытовых сточных вод и твердых коммунальных отходов с судов в акватории Байкала.

Кроме этого, 37 мероприятий заявляются для включения в раздел "Строительство объектов по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов". Важнейшим из них остается ликвидация отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В раздел нацпроекта "Экология" также предлагается включить строительство берегоукрепляющих сооружений, рыбоводного завода в Ольхонском районе, создание временных передвижных рыбоводных пунктов.

Формирование национального проекта "Экология" ведется в рамках во исполнения майского указа президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Другие новости региона читайте здесь