Белый дом на фоне падения биржи заявил, что экономика остается крепкой

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Белый дом заявил, что экономика США остается крепкой.

"Основные показатели и будущее экономики США остаются необычайно крепкими", — заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"Безработица на 50-летнем минимуме, налоги для семей и бизнеса сокращены, регулирование и бюрократические препоны сокращены, зарплаты становятся больше, уверенность потребителей и бизнеса в завтрашнем дне бьет рекорды, а улучшенные торговые соглашения помогают фермерам и производителям. Экономическая политика президента (Дональда) Трампа является причиной этих успехов, и именно она создала крепкую основу для продолжения экономического роста", — добавила она

Основные фондовые индексы США по итогам среды потеряли от 3 до 4% на фоне продолжающегося увеличения доходности 10-летних американских гособлигаций, свидетельствуют данные торгов.

Динамика доходности гособлигаций и фондового рынка, как правило, обратно пропорциональны, так как высокодоходные госбонды могут гарантировать инвесторам более стабильную прибыль по сравнению с акциями.