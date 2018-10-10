Мордовия вырастит в 2019 году 44 миллиона роз

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости, Карина Ивашко. Глава Мордовии Владимир Волков на проходящей в Москве российской агропромышленной выставке "Золотая осень" выразил уверенность, что уже в следующем году республика сможет вырастить для страны 44 миллиона роз.

"Сейчас мы выращиваем 10% роз России, то есть каждая 10-я роза в нашей стране – мордовская. А в следующем году доведем эту цифру до 15. У нас культивируется 40 с лишним сортов розы. Недавно мы вырастили 220-миллионную розу! Сейчас у нас объемы такие: сто тысяч роз в день – минимум. Но нам мало — еще три гектара теплиц построили и запустили производственный процесс. В этом году вырастим 32 миллиона роз – мы уже близки к этой цифре, а в следующем запланировали выйти на 44 миллиона роз", — рассказал Владимир Волков РИА Новости.

Павильон Мордовии украшен букетами из сотен роз. Необычность некоторых сортов, размеры бутона впечатляют. Посетители мимо такой красоты не проходят – фотографируются на память.

Мордовские розы, которые широкому потребителю известны под маркой "Мир цветов", поставляются в каждый второй регион России и в Республику Беларусь. В 2007 году первая очередь одного из крупнейших ныне тепличных комплексов по выращиванию роз была запущена в Мордовии голландскими специалистами. Сегодня мордовский холдинг "Мир цветов" — это уже два современных центра цветоводства, расположенных в двух муниципальных районах республики.

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