Мордовия вырастит в 2019 году 44 миллиона роз

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости, Карина Ивашко. Глава Мордовии Владимир Волков на проходящей в Москве российской агропромышленной выставке "Золотая осень" выразил уверенность, что уже в следующем году республика сможет вырастить для страны 44 миллиона роз.
Павильон Мордовии украшен букетами из сотен роз. Необычность некоторых сортов, размеры бутона впечатляют. Посетители мимо такой красоты не проходят – фотографируются на память.
Мордовские розы, которые широкому потребителю известны под маркой "Мир цветов", поставляются в каждый второй регион России и в Республику Беларусь. В 2007 году первая очередь одного из крупнейших ныне тепличных комплексов по выращиванию роз была запущена в Мордовии голландскими специалистами. Сегодня мордовский холдинг "Мир цветов" — это уже два современных центра цветоводства, расположенных в двух муниципальных районах республики.
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